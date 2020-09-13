شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة والجنين في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت مديرية الشؤون الصحية بأسوان، اليوم الأحد، مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة الأم والجنين، تهدف المبادرة لفحص جميع السيدات الحوامل من فيروس «بي وبكتيريا الزهري وفيروس نقص المناعة البشري الإيدز»، إلى جانب فحص الضغط وإجراء القياسات الفيزيائية الخاصة بالوزن والطول وقياس نسبة السكر في الدم، لمنع انتقال الأمراض من الأم للجنين، وذلك في جميع الوحدات الصحية التي تشمل خدمات الأمومة والطفولة.

وقال الدكتور إيهاب حنفي، وكيل وزارة الصحة بأسوان، تعد مبادرة دعم صحة الأم والجنين مبادرة مستدامة، حيث ستعمل لمدة ثلاثة شهور كمبادرة، وبعد ذلك ستستمر عملها بشكل دوري في الوحدات الصحية، بالإضافة للخدمات الطبية الأخرى التي تقدمها تلك الوحدات.

إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة والجنين في أسوان

إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة والجنين في أسوان

إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة والجنين في أسوان