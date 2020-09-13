شكرا لقرائتكم خبر عن مكتوب عليها «صنع في إيطالبا وتركيا».. ضبط مصنع خلاطات مياه مغشوشة بالخانكة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

داهمت مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية بالتنسيق مع قوة أمنية من مركز شرطة الخانكة مصنعا دون ترخيص لإنتاج خلاطات المياه في سرياقوس دائرة المركز، حيث يقوم صاحب المصنع بتجميع الخلاطات القديمة والمستهلكة ومجهولة المصدر بإعادة تدويرها وتصنيعها ووضع طبقة نيكل عليها ووضع علامات تجارية لشركات عالمية «صنع في إيطاليا» و«صنع في تركيا»، وطرحها بالأسواق وتم التحفظ على المصنع وكميات كبيرة من المنتجات، وتحرر محضر بالواقعة.

وردت معلومات للعقيد أحمد عبدالعليم، رئيس مباحث التموين بالقليوبية، يفيد بقيام المدعو «م م ا»، 26 سنة، بإنشاء مصنع دون ترخيص لإنتاج وتصنيع خلاطات المياه المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات، ويستخدم خامات رديئة وسابقة الاستخدام وخلاطات قديمة ومجهولة المصدر وخالية من أي بيانات، ثم يقوم بإعادة تصنيعها ووضع علامات تجارية عالمية عليها، تفيد بأنها صنعت في تركيا وإيطاليا ويقوم بطرحها في الأسواق.

تم إخطار اللواء فخر العربي، مدير الأمن، وتم التنسيق مع المقدم أحمد سامي، رئيس مباحث مركز الخانكة، وتوجهت قوة للمصنع، وتبين أنه لا توجد أوراق ترخيصية له وتم ضيط أدوات التصنيع منها مثاقب ومخارط وماكينات تجليخ وتلميع وضبط 5 آلاف خلاط، منها ما هو تحت التجهيز، ومنها ما هو منتج نهائي مدون عليه صنع في إيطاليا وصنع في تركيا، وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.