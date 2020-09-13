شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة الاشغالات بمناطق التأمين الصحي وكلية التجاره والإشاره ببنها (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تابع المهندس على عبدالستار رئيس مركز ومدينه بنها حملة مكبرة تم تنفيذها لرفع كافة الاشغالات بالمدينه وازالة الباعه الجائلين بمناطق مختلفه بالشوارع منها «منطقة التامين الصحى وشارع كلية التجارة ومنطقة الإشارة امام مستشفى الجامعة وشارع مستشفى الامل» قال «عبدالستار» ان الاشغالات في هذه المناطق تتسبب في ضيق الطريق وتكدس بالحركه المروريه الموجوده بالمنطقه وتمت ازالة كافة الاشغالات بتلك المناطق وفى السياق قام رئيس المدينه بمتابعة اعمال وتطوير شارع فريد ندا بناءا على تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية لإبراز المظهر الحضارى للعاصمه وتطويرها. ازالة الاشغالات ببنها ازالة الاشغالات ببنها الوضع في مصر Advertisements

اصابات 100,856

تعافي 83,261

وفيات 5,627

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