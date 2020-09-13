شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يلتقي مسؤولي شركة أنابيب البترول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، مسؤولى شركة أنابيب البترول، بديوان عام المحافظة، وذلك لبحث التوسعات الخاصة بالشركة في منطقة التجميع بالرسوة جنوب بورسعيد.

واستعرض محافظ بورسعيد مع مسؤولى شركة أنابيب البترول كل الجوانب والإمكانات المتاحة للبدء في خطة التوسع بالشركة، بما يتيح سهولة تداول المواد البترولية بين الميناء ومنطقة التجميع، مع توفير أعلى درجات الأمان، مما يساهم في رفع معدلات استيراد وتصدير المنتجات البترولية في المحافظة، تماشيًا مع التوسعات التي تتم في مختلف القطاعات ببورسعيد .

وأوضح أن توسعات شركة أنابيب البترول في منطقة التجميع بالرسوة ستشمل إقامة مضخات لرفع وسحب المنتجات البترولية من المحطة والعكس، بالإضافة إلى خزانات نصف أرضية لتخزين المنتجات، وذلك في إطار الحرص على تطوير الخدمات المقدمة في مجال نقل وتخزين المواد البترولية وتداولها، بما يوفر سهولة وسرعة إنجاز الأعمال.

وأشار محافظ بورسعيد إلى أن المحافظة تشهد حاليا خطة موسعة لتنمية كل المجالات ببورسعيد بالتوازي، بما يساهم في الارتقاء بالخدمات وسهولة تقديمها، وتنمية مشروعات غرب وشرق المحافظة والتى تساهم في نموها بكل المجالات.