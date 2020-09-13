شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح الحديقة الدولية بضواحي بورسعيد قريبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد عن اعادة افتتاح الحديقة الدولية بالضواحى بعد انتهاء اعمال تطويرها مشيرا لأهمية الحديقة لقاطنى الأحياء والمناطق الشعبية بالزهور والمناخ والضواحى والحى الإماراتى. وقال إن الحديقة ستتكامل مع ميناء بورسعيد البرى ومحور البترول الجديد بالضواحى وشارع الرحاب. وأضاف أن الحديقة الجديدة إضافة جيدة لمبادرة حدائق بلا أسوار والتى أطلقتها المحافظة خلال السنوات الأربع الماضية وحققت نجاحا كبيرا في الأغلبية العظمى من الحدائق الكبرى بالمحافظة ومن بينها: المسلة وسعد زغلول والسلام والفرما والأمل وبنزرت والمنتزة وأخيرا حديقة فريال بحى الشرق. وقال إن المحافظة أطلقت أعمال تطوير حديقة التاريخ المطلة على المجرى الملاحى للقناة والتى تعد واحدة من أجمل حدائق بورسعيد موقعا وجمالا. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 100,856

تعافي 83,261

وفيات 5,627

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