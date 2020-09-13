شكرا لقرائتكم خبر عن أعمال مكثفة لتطهير شبكات الصرف الصحي في محافظات القناة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء عبدالحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، أن فرق الصيانة الفنية بالاشتراك مع فرق الشبكات تواصل أعمال التطهير والملس لخطوط وشبكات الصرف الصحي، في محافظات السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، وذلك طبقا لخطة التطهير الدورية التي تجريها الشركة بنطاق محافظات القناة، مؤكداً على المتابعة المستمرة على تلك الشبكات من خلال مهندسي الشركة حتى لا يتسبب انسداد خطوط شبكات الصرف.

وأضاف اللواء عبدالحميد أن الفرق الفنية بقطاع محافظة الإسماعيلية انتهت من أعمال التطهير والملس لشبكات وخطوط الصرف الصحى بالعديد من المناطق منها ميدان منطقة المنصورة، ومنطقة البلابسة، وحي السلام، وعرايشة مصر، وجارٍ أعمال التطهير في باقي الميادين.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من أعمال التطهير بعدد من المناطق والشوارع الرئيسية في محافظة بورسعيد، منها منطقة الكويت بحي العرب، ومنطقة الحرية بحي المناخ، وجارٍ استكمال خطة أعمال التطهير في بعض المناطق، لافتا إلى أنه تم الانتهاء أيضًا من أعمال التطهير في محافظة السويس، منها مناطق مساكن النور بحى عتاقة، ومنطقة مساكن البحر الأحمر، وتعاونيات الدلتا بحى فيصل.

وناشد رئيس شركة القناة للصرف الصحي المواطنين عدم إلقاء المواد الصلبة والمخلفات والقمامة في غرف التفتيش الخاصة بالصرف الصحي، وذلك حتى لا يحدث انسداد لمواسير الصرف ويسبب طفوحات للمياه وحفظا على شبكة الصرف الصحي، لافتا إلى أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة يحظى باهتمام المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بهدف تأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في ظل الزيادة المستمرة في عدد السكان.