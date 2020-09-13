شكرا لقرائتكم خبر عن توقعيع بروتوكول لإنشاء أول لجنة قومية للتنمية المستدامة والحوكمة في مصر (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقع الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور محمود محمد صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي، بروتوكول التعاون لإنشاء اللجنة القومية للتنمية المستدامة والحوكمة كأول لجنة من نوعها على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور الدكتور علاء رمضان، نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، والدكتورة رانيا الشرقاوي، مساعد نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع.

وقال «الكردي» ان إنشاء اللجنة القومية للتنمية المستدامة، يأتي في اطار الاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030 لدعم وتطوير الموارد البشرية والبنية التحتية، مؤكدا أن تلك اللجنة منوطة لمتابعة أهداف الدولة في التنمية المستدامة وربطها بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

وأشار «الكردى» أن الجامعة تستضيف اللجنة وتعمل تحت مظلة الجامعة وبرنامج الشبكات القومية واللجان الوطنية والمرصد المصري لمؤشرات العلوم والتكنولوجيا والابتكار بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وتحظى بدعم المالي المخصص للشبكات من قبل الأكاديمية .

وأكد الدكتور محمود صقر،أن أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا تبنت انشاء شبكات قومية علمية ولجان وطنية علمية تهدف إلى دمج وتجميع كل المدارس العلمية المصرية في نفس المجال معاً، وتوفر لهم الدعم المادي والفني اللازم لإجراء بحوث وتطوير وبناء القدرات ووضع الآليات للنهوض بالبحث العلمي وتعظيم العائد منه وحسن استغلال الموارد والقدرات المتاحة بالفعل، كأحد الآليات لتجميع الكفاءات العلمية الوطنية في الجهات المختلفة معا في كيان مؤسسى واحد ترعاه أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا وبذلك نتغلب على آفة الجزر المنعزلة وتفتيت التمويل والتكامل بدل التوازى وبناء كتلة حرجة من العلماء والخبراء في ذات المجال.