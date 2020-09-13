شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا تسحب سفينة التنقيب من المناطق المتنازع عليها مع اليونان شرقي المتوسط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تركيا تسحب سفينة التنقيب «أوروك ريس» من المناطق المتنازع عليها مع اليونان في شرق المتوسط. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 100,856

تعافي 83,261

وفيات 5,627

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