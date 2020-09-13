شكرا لقرائتكم خبر عن حي وسط الإسكندرية يرفع 14 طن مخلفات من محور المحمودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام حي وسط بحملة مكبرة لرفع كميات كبيرة من الرديم والأتربة من محور المحمودية نطاق الحي، تم خلالها رفع ٨ أطنان رديم وأتربة ومخلفات صلبة كما قامت الحملة في سياق متصل برفع كميات من مخلفات أشجار من شارعي سليمان يسري وبني سويف تقدر بـ ٦ أطنان.

يأتى هذا تنفيذا لتعليمات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، برفع كافة المخلفات والرديم على جانبي محور المحمودية نطاق الأحياء ووفقاً لتوجيهات اللواء علاء يوسف، رئيس الحي، في إطار استمرار الجهود المبذولة للارتقاء بمستوى النظافة بمحور المحمودية وشوارع الحي، ورفع كفاءة أعمالها، وجار المتابعة، والعمل مستمر.