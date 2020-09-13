ممشى أهل مصر.. رحلة تغيير وجه القاهرة "فيديو"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذى لمشروع "ممشى أهل مصر" للمرحلتين الأولى والثانية، وقد عقد اجتماعا بحضور اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، والمهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان لمتابعة المشروعات القومية، والدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية.
استهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد أن مشروع " ممشى أهل مصر" سيغير وجه القاهرة بوجه عام، موجها بالإسراع بمعدلات تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة، والتوسع فى أعماله، وكلّف رئيس الوزراء بأن يتم إنجازه فى زمن قياسىّ.
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