شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تتوقع انعدام فرص سقوط الأمطار بداية من اليوم ولمدة 72 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الرطوبة ما زالت مرتفعة خلال هذه الفترة، وهو ما يؤدي لتكون الشبورة المائية في فترة الصباح الباكر، خاصة على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح البلد»، أن درجات الحرارة ما زالت حول المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام، إلا أن ارتفاع الرطوبة هو ما يزيد من الإحساس بارتفاع درجة الحرارة.

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وتوقعت أن تكون درجات الحرارة بالقاهرة 35 درجة، بينما درجة الحرارة المحسوسة تصل لـ48 درجة لا سيما وأنه يدخل فيها نسب الرطوبة والرياح، مشيرة إلى أنه سيبدأ فصل الخريف جغرافيًا يوم 23 سبتمبر، بينما ظهرت ملامحه من الأسبوع الماضي، بعد سقوط أمطار على بعض المناطق.

وأشارت إيمان شاكر، إلى أنه بداية من اليوم ولمدة 3 أيام مقبلة، لن تكون هناك فرص لسقوط أمطار خلال تلك الفترة، مشيرة إلى أن الرياح معتدلة على معظم المناطق وتنشط في شرم الشيخ والغردقة، في حين أن السواحل الشمالية من أفضل المناطق خلال هذه الفترة، على الرغم من ارتفاع نسبة الرطوبة خلال ساعات اليوم المتأخرة والصباح الباكر.

واختتمت تصريحاتها، بأن القاهرة والوجه البحري ستصل درجات الحرارة المتوقع فيها من 34 درجة إلى 35، والسواحل الشمالية من 30 إلى 31، وشمال الصعيد من 36 لـ37، وجنوب الصعيد من 41 إلى 42 درجة مئوية.