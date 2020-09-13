شكرا لقرائتكم خبر عن معهد بحوث التناسليات الحيوانية يعلن انتهاء أعمال 6 قوافل بيطرية بكفر الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن معهد بحوث التناسليات الحيوانية التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، انتهاء أعمال 6 قوافل بيطرية نفذها المعهد، بمحافظة كفر الشيخ لمدة أسبوع كامل.

وقال الدكتور هاني حسن مدير معهد بحوث التناسليات الحيوانية، إن تلك القوافل تأتي تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، وتماشيا مع سياسة مركز البحوث الزراعية برئاسة الدكتور محمد سليمان رئيس المركز بنقل التكنولوجيا الحديثة للعمل الحقلي وخدمة المجتمع وربط نتائج الابحاث العلمية بالتطبيق العملي، لافتا إلى أن تمويل تلك القوافل يأتي ضمن مكونات برنامج التنمية الزراعية ولذي تترأسه الدكتورة هنية الاتربي.

وأضاف مدير معهد التناسليات الحيوانية، أنه تم تنفيذ القوافل بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومعهد بحوث الصحة الحيوانية ومعهد بحوث الامصال واللقاحات البيطرية، لافتا إلى أنه تم فحص وعلاج عدد 3148 حيوانا منها 1938 حيوانا تم علاجها وتأهيلها تناسليا، وتم فحص عدد 11 عملية تلقيح طبيعي وتم علاج 1199 باطنيا وتم تحصين 873 بالتحصينات غير السيادية وتم إجراء 64 عملية جراحية.

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واكد "حسن "، أن عدد المستفيدين من هذه القوافل بالمحافظة، بلغ حوالي 1016 مستفيدا من صغار المربين، كذلك تم تدريب عدد 62 طبيبا من الحكوميين وغير الحكوميين علي اعمال التلقيح الصناعي والرعاية التناسلية، مشيرا إلى أنه تم عقد ندوة حول تدوير المخلفات الزراعية وأخرى عن التحسين الوراثي والتلقيح الصناعي، فضلا عن التوعية بدور صندوق التأمين علي الماشية بمعرفة فريق متخصص من الصندوق، الأمر الذي من شأنه ان ينعكس بالإيجاب علي تنمية الثروة الحيوانية لدي المربي الصغير.

وأوضح مدير المعهد، أنه تم عقد لقاء مع اللواء جمال نورالدين محافظ كفر الشيخ، والذي توجه بالشكر لوزير الزراعة واستصلاح الارضي، لجهوده المتميزة، كما اثني علي أداء الاطباء وما رآه من اعمال لخدمه صغار المربيين بمحافظة كفر الشيخ.