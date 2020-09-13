شكرا لقرائتكم خبر عن لانخاض أعداد المرضى.. إلغاء تخصيص «السويس» كمستشفى لعزل كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
صرح الدكتور أحمد البرعي وكيل وزارة الصحه بالسويس بعودة مستشفي السويس العام للعمل بكامل طاقتها في كافة التخصصات والاقسام وذلك بعد ان كانت تعمل مستشفي للعزل لمرضي كورونا و بعد الانخفاض الملحوظ فى اعداد مرضى فيروس كورونا المستجد تم تخصيص مستشفي الحميات والصدر مستشفيات للعزل ، واعادة مستشفي السويس العام للعمل بكامل طاقتها في جميع الاقسام والعيادات الخارجيه والعمليات الكبرى والصغرى علي مدار اليوم واستقبال المرضي.
وفي اطار ذلك تم اعادة تفعيل برتوكول التعاون بين اساتذة جامعه قناه السويس و مديرية الصحه لتقديم الخدمات الطبية المقدمة بالمستشفى العام علي مستوي المحافظة ووصول الخدمة لمستحقيها
واكد دكتور أحمد البرعي علي جميع العاملين بمستشفي السويس العام علي ضرورة الالتزام بالعمل والانتظام بالنوبتجيات داخل كل قسم لضمان وجود خدمة دائمة واستعداد لاستقبال المرضي
كما شدد علي مراعاه اتباع جميع الاجراءات الاحترازية في التعامل اثناء الكشف علي المرضي حرصا علي سلامة الاطباء والفريق الطبي وسلامة المريض .
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