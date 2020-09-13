شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع يكرم «سيدة القطار» والمجند (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كرم الفريق أول محمد زكى يكرم سيدة القطار، السيدة صفية، في حضور عدد من قادة القوات المسلحة المحالين للتقاعد.
كانت قد تصدّت صفية التي كانت داخل المقطورة للمحصل ولرئيس القطار، ودفعت ثمن التذكرة عن المجند، ورفضت أن يتم إنزاله أو تسليمه للشرطة العسكرية. ولاقى موقفها إشادة كبيرة من رواد مواقع التواصل.
وأعلنت القوات المسلحة، في بيان الخميس، أنها تقدر الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل وزارة النقل ضد الواقعة التي لا تنم إلا عن سلوك فردي خاطئ لأحد العاملين.
وتوجهت القيادة العامة للقوات المسلحة بخالص الشكر والتقدير للسيدة المصرية العظيمة التي شهدت الواقعة في القطار، وتمسكت بدفع ثمن تذكرة الركوب، وتؤكد أن ما فعلته هو تعبير عن أصالة المرأة المصرية التي تحمل في قلبها الكثير من العطاء والإنسانية والأمومة.
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