شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية: تطوير ورفع كفاءة 15 ميدانا بتكلفة تصل لـ20 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد اللواء ابراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية ان المحافظة قامت بعدة خطوات لتحسين المستوى الحضارى بها حيث تم تطوير ورفع كفاءة كورنيش العاصمة شبين الكوم، من خلال المشاركة المجتمعيةو إعادة تنظيم وتخطيط الشوارع، بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة 15 ميدانا لإضفاء مظهر حضاري عليها، وذلك بالتمويل الذاتي والمشاركة المجتمعية، بتكلفة بلغت 20 مليون جنيه.
واضاف انه تم الانتهاء من أعمال تطوير ورفع كفاءة منطقة المستشفيات بحي غرب شبين الكوم، الجاري تنفيذها من خلال نقل موقف بركة السبع إلى الموقف الحضاري القائم على ترعة الجردة؛ لتقليل الكثافة المرورية وحفاظا على المظهر الحضاري للمدينة.
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