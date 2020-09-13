شكرا لقرائتكم خبر عن 90 مرشحا محتمل أجروا الكشف الطبي في الدقهلية خلال يومين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصح بالدقهلية، عن إجراء كشف طبي على 64 من الراغبين في الترشح لمجلس النواب القادم في اليوم الثانى للكشف الطبى ليرتفع بذلك عدد من أجروا الكشف الطبى للنواب 90 راغب في الترشح .

وقال «مكي»، في بيان صحفي، أن الكشف الطبي على المرشحين مستمر حتى يوم 26 سبتمبر وأن المستشفيات التي تقوم بالكشف 5 مستشفيات بالدقهلية وهى المنصوره الدولي ودكرنس والسنبلاوين وميت غمر وبلقاس«بالإضافة للمجلس الطبي العام .

وأضاف: «أن الكشف يبدأ من 9 صباحا حتى 9 مساء، وفقا للإجراءات التي حددتها الهيئة العليا للانتخابات».