شكرا لقرائتكم خبر عن ﻿تجربة لقاح كورونا على المتطوعين: «الصحة» توضح طريقة تطبيقه والخطوات المتبعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن البدء في تجربة لقاحين لفيروس كورونا مباشرة على المتطوعين تم ثبوت فعاليتهم في المرحلة الأولى والثانية والثالثة في بعض الدول التي أجرت التجارب السريرية.

ولكن كيف سيتم ذلك وماهي الخطوات التي سيتم إتباعها؟

قالت زايد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على قناة «إم بي سي مصر» أن مصر تطلع على بيانات المرحلة الأولى والثانية للتأكد من سلامة وأمان أي لقاح، قبل السماح بتجربته سريريًا على المتطوعين المصريين، مشيرة إلى أنه لم يصدر أي آثار جانبية للقاح كورونا الذي تتشارك مصر في تجاربه السريرية.

وتابعت: «تحليل وقياس الأجسام المضادة للمتطوعين بعد إعطائهم تطعيم أو لقاح كورونا»، ليس هذا فقط، بل سيتم إطلاق موقع التقدم للتطوع في التجارب السريرية للقاح كورونا، اليوم الأحد«.

وتابعت: «هذان اللقاحان يتبعان شركة صينية تعطي التطعيمات الأساسية لشلل الاطفال ومن الشركات الرائدة في مجال اللقاحات»، واستكملت: «شكلت بقرار وزيرة الصحة مجموعة عمل قومي من وزارة الصحة والخدمات الطبية في القوات المسلحة ووزارة العدل وهيئة الدواء للإشراف على الأبحاث الإكلينيكية لتطوير هذه اللقاحات والإشراف على المرحلة الثالثة».

وأوضحت: «سيحصل المتطوع على جرعة في أعلى الذراع ويوضع تحت الملاحظة لمدة ساعة ثم يتم التواصل معه بعد 24 ساعة للاطمئنان على صحته، وما إذا كان يعاني من أثار جانبية وبعد 21 يومًا يحصل على جرعة ثانية، وبعدها يتم تحليل الأجسام المضادة ومناعة الجسم في مواجهة الفيروس»، مؤكدة أن فاعلية المصل أو اللقاح لا تقل عن 6 أشهر ولا توجد مدة محددة في الوقاية من الإصابة من الفيروس«.

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