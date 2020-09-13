شكرا لقرائتكم خبر عن مراجعة ملفات التصالح في مخالفات البناء علي مستوي أحياء السويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد خالد سعداوي السكرتير العام المساعد لمحافظة السويس اجتماعا بحضور رؤساء الاحياء ووكيل نقابة المهندسين والشئون القانونية يالمحافظة والادارات الهندسية والتنظيم بالاحياء لمتابعة أعمال مراجعة ملفات التصالح في مخالفات البناء للمواطنين المتقدمين على مستوي الاحياء بمحافظة السويس.

وفي بداية الاجتماع قدم رؤساء الاحياء عدد المخالفات التي تم حصرها حتي الان على مستوي كل حي والطلبات المقدمة من المواطنين إلى المراكز التكنولوجية بالاحياء للتصالح في مخالفات البناء، وتسديد جدية التصالح .

وأكد السكرتير العام المساعد على رؤساء الاحياء العمل في اطار قرارات السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء في اجتماع مجلس المحافظين الاخير وتوجيهات اللواء عبدالمجيد صقرمحافظ السويس لتذليل كافة العقبات التي تواجه المتقدمين للتصالح في مخالفات البناء أثناء تقديم ملفاتهم ومستنداتهم والاستفادة من مهلة الشهرين لاستكمال البيانات.