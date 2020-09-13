شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: مستعدة وعدد من الشخصيات المهمة تجربة لقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إن هناك 135 لقاحًا دخلوا مرحلة التجارب السريرية، منهم 7 وصلوا إلى المرحلة الثالثة، لافتة إلى أن مصر مهتمة بلقاح أوكسفورد ولقاحين آخرين لشركة صينية.

وعن تجربة اللقاح على المتطوعين، قالت الوزيرة، في إتصال هاتفي مع عمرو أديب، ببرنامج الحكاية، على شاشة أم بي سي مصر: «تحليل وقياس الأجسام المضادة للمتطوعين بعد إعطائهم تطعيم أو لقاح كورونا»، لافتة إلى أنه سيعلن اليوم موقع التقدم للتطوع في التجارب السريرية للقاح كورونا«.

وأوضحت: «سيحصل المتطوع على جرعة في أعلى الذراع ويوضع تحت الملاحظة لمدة ساعة ثم يتم التواصل معه بعد 24 ساعة للاطمئنان على صحته، وما إذا كان يعاني من أثار جانبية وبعد 21 يومًا يحصل على جرعة ثانية، وبعدها يتم تحليل الأجسام المضادة ومناعة الجسم في مواجهة الفيروس»، مؤكدة أن فاعلية المصل أو اللقاح لا تقل عن 6 أشهر ولا توجد مدة محددة في الوقاية من الإصابة من الفيروس«.

وأكدت أن المتطوعين لن يحصلوا على أي مقابل مادي بعد تجربة لقاح كورونا عليهم، مشيرة إلى أن مصر استلمت 6 آلاف جرعة من اللقاحين الصينيين.

ولفتت إلى أنها ترغب في تجربة اللقاح الصيني عليها كما تلقت اتصالات عديدة من عدد من الشخصيات المهمة الذين طلبوا أيضًا في تجربة اللقاح عليهم، معقبة: «طالما الصحة جيدة والتحاليل تدل على أن الحالة جيدة قد تكون الأثار الجانبية للقاح ارتفاع بسيط في درجات الحرارة وهو ما حدث مع أحد المتطوعين بلقاح جامعة أوكسفورد».

ولفتت إلى أن مصر حجزت جرعات من لقاح أوكسفورد حال ظهوره للنور، مشيرة إلى أن مصر تتواصل مع 4 شركات مطورة للقاحات فيروس كورونا ومنهم إحدي الشركات قاربت على الإنتهاء من المرحلة الثالثة للتجارب السريرية وفي حال ثبوت فاعليته ستكون مصر ضمن الدول التي تقوم بتصنيع وإنتاج هذا اللقاح وتأمين الاحتياجات.

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