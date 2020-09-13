شكرا لقرائتكم خبر عن حملات مكبرة على بؤر النباشين بأحياء الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل أحياء الاسكندرية حملاتها على بؤر النباشين والفريزة لانهاء معاناة المواطنين بسبب ما يسببه هؤلاء من بعثرة للقمامة وتشوية للمدينة وتعريض حياة المواطنين للامراض والتلوث البيئي.

وفي هذا الإطار شن حى المنتزة أول برئاسة المهندسة جيهان مسعود رئيس الحي، حملة مكبرة بقيادة العميد هشام كمال مدير شرطة البيئة والمسطحات المائية، استهدفت القضاء على ظاهرة الفريزة، حيث توجهت الحملة إلى كل من شارعي ٦٤، ٦٢من شارع٣٠ وشوارع ١٨، ١٩، ٢٠ من شارع ٤٥. وأسفرت الحملة عن ضبط عدد 7 مخازن فرز تم تفريغهما بالكامل، وتم تحرير عدد ٥ محاضر بيئية، كما تم نقل حوالي ١٠ طن مخلفات من القمامة وتسلميها بالمقلب العمومي جاء ذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية والتنفيذية المعنية.

كان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، قد كلف رؤساء الأحياء وجميع الجهات المعنية والتنفيذية، بالبدء الفورى في تنفيذ حملات مكبرة على بؤر النباشين بكافة أحياء الإسكندرية لإنهاء معاناة المواطنين من القمامة وتشويه المدينة، مؤكدا أنه لا تهاون في تواجد مثل تلك المخالفات البيئية بنطاق الأحياء كما شدد على متابعة منظومة النظافة وزيادة معدلات رفع القمامة والاهتمام بالشوارع التي بها كثافات عالية.

حملات مكبرة على بؤر النباشين بأحياء الإسكندرية

حملات مكبرة على بؤر النباشين بأحياء الإسكندرية

حملات مكبرة على بؤر النباشين بأحياء الإسكندرية