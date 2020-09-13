شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل زراعة المنوفية: استخراج 83 ترخيص جديد لمزراع ماشية ودواجن في المنوفية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
صرح المهندس أشرف الجمل وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية انه خلال شهر أغسطس 2020 تم المتابعة والمرور على عدد ( 411 ) مزرعة وعلى ( 15 ) سوق.
وأضاف أنه تمت الموافقة على عدد ( 22 ) ترخيص تشغيل لمزارع دواجن وتم عمل معاينات لعدد ( 18 ) طلب آخر لدراستها تمهيداً للموافقة على الترخيص بالتشغيل للطلبات التي ينطبق عليها الشروط، كما تم الموافقة واستخراج عدد ( 61 ) ترخيص تشغيل لمزارع ماشية وتم عمل معاينات لعدد ( 25 ) طلب آخر لدراستها تمهيداً للموافقة على الترخيص بالتشغيل لها في حالة انطباق شروط الترخيص عليها وكذلك الموافقة على استخراج عدد ( 1 ) ترخيص منحل وتم عمل معاينة لأخر والموافقة على استخراج ترخيصين لمركزين تجميع ألبان وعمل معاينة لعدد ( 3 ) مراكز تجميع ألبان وذلك خلال شهر.
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