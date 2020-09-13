شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. آخر موعد لتلقي طلبات صرف الدفعة الثانية من إعانة «الطوارئ» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الكتاب الدوري رقم 162 لسنة 2020 الصادر عن غرفة شركات السياحة، عن أن اليوم الأحد الموافق 13/9 /2020 هو آخر موعد لتلقي طلبات صرف الدفعة الثانية من إعانة صندوق الطوارئ لعمال شركات السياحة.

دعت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، أعضاء الجمعية العمومية، إلى سرعة التقدم بنماذج طلب صرف الدفعة الثانية من الإعانة المقدمة من صندوق الطوارئ، لعمال الشركات، التي سبق وأن تقدمت لصرف الدفعة الأولي من صندوق إعانات الطوارئ .

وقالت في كتابها الدوري رقم 162 لسنة 2020، «حيث تلاحظ قلة أعداد الشركات التي تقدمت بطلباتها خلال الأيام السابقة، لذا فإن الغرفة تهيب بالشركات السياحية، سرعة التقدم بنموذج طلب صرف الدفعة الثانية من صندوق إعانة الطوارئ، المرفق بالكتاب الدوري رقم 158، وذلك في موعد أقصاه الأحد 13 سبتمبر 2020 خلال مواعيد العمل الرسمية وحتي الساعة الرابعة عصرا ،علما بأنه لن يتم استلام أي طلبات آخري بعد الموعد المحدد أي أن كانت الأسباب.