شكرا لقرائتكم خبر عن مركز ومدينة برج العرب يزيل عددا من التعديات على أراضي الدولة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام اللواء حسن الجمال رئيس مركز ومدينة برج العرب اليوم بوضع اللافتات على أراضى أملاك الدولة التي تم إزالة التعديات عليها في حملات سابقة واستردادها بنطاق المركز والقرى الثلاثة التابعة له .

وبحضور محمد عبدالمولى قائم بأعمال سكرتير عام المركز وكافة الإدارات المعنية حيث تم زرع عدد (١٠ ) لافتات أرض أملاك دولة على مساحة ٢٠٠٠ م٢ تقريبا بمنطقة نجع أحمد المخصصة مقرا لنقطة إطفاء ونقطة إسعاف وأرض أملاك دولة على مساحة ١٥٠٠ م٢ تقريبا بمنطقة عزبة الهيش أرض محول الكهرباء وأرض أملاك دولة على مساحة ٨٠٠ م٢ تقريبا بشارع مدخل نجع أحمد وأرض أملاك دولة على مساحة ٤٠٠ م٢ تقريبا بشارع مدخل نجع أحمد وأرض أملاك دولة على مساحة ٨٠٠ م٢ تقريبا بمنطقة نجع الأفراد بحرى وأرض أملاك دولة على مساحة ١٧٠٠ م٢ تقريبا بشارع أنور السادات وأرض أملاك دولة على مساحة ٤٠٠م٢ تقريبا بمنطقة عزبة الجزار وأرض أملاك دولة على مساحة ١٢٠٠ م٢ تقريبا بمنطقة عزبة الجزار وأرض أملاك دولة على مساحة ١٠٠٠م٢ تقريبا بمنطقة عزبة الجزاروأرض أملاك دولة على مساحة ٥٠٠٠ م٢ تقريبا بمنطقة عزبة الجزار.