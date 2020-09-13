شكرا لقرائتكم خبر عن مركز ومدينة برج العرب يزيل عددا من التعديات على أراضي الدولة (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قام اللواء حسن الجمال رئيس مركز ومدينة برج العرب اليوم بوضع اللافتات على أراضى أملاك الدولة التي تم إزالة التعديات عليها في حملات سابقة واستردادها بنطاق المركز والقرى الثلاثة التابعة له .
وبحضور محمد عبدالمولى قائم بأعمال سكرتير عام المركز وكافة الإدارات المعنية حيث تم زرع عدد (١٠ ) لافتات أرض أملاك دولة على مساحة ٢٠٠٠ م٢ تقريبا بمنطقة نجع أحمد المخصصة مقرا لنقطة إطفاء ونقطة إسعاف وأرض أملاك دولة على مساحة ١٥٠٠ م٢ تقريبا بمنطقة عزبة الهيش أرض محول الكهرباء وأرض أملاك دولة على مساحة ٨٠٠ م٢ تقريبا بشارع مدخل نجع أحمد وأرض أملاك دولة على مساحة ٤٠٠ م٢ تقريبا بشارع مدخل نجع أحمد وأرض أملاك دولة على مساحة ٨٠٠ م٢ تقريبا بمنطقة نجع الأفراد بحرى وأرض أملاك دولة على مساحة ١٧٠٠ م٢ تقريبا بشارع أنور السادات وأرض أملاك دولة على مساحة ٤٠٠م٢ تقريبا بمنطقة عزبة الجزار وأرض أملاك دولة على مساحة ١٢٠٠ م٢ تقريبا بمنطقة عزبة الجزار وأرض أملاك دولة على مساحة ١٠٠٠م٢ تقريبا بمنطقة عزبة الجزاروأرض أملاك دولة على مساحة ٥٠٠٠ م٢ تقريبا بمنطقة عزبة الجزار.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
Advertisements
100,856
-
تعافي
83,261
-
وفيات
5,627
كانت هذه تفاصيل خبر مركز ومدينة برج العرب يزيل عددا من التعديات على أراضي الدولة (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.