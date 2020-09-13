شكرا لقرائتكم خبر عن بعد كارثة فيضان السودان.. اللجنة العليا لمتابعة إيراد النيل تجتمع برئاسة وزير الري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد النهر اجتماعاتها، الأحد، برئاسة الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، بحضور القيادات التنفيذية بالوزارة لمتابعة موقف الفيضان لهذا العام ومتابعة حالة الأمطار على النيل الأزرق والمياه الواردة وآلية التعامل معها.

وأكد تقرير لجنة إيراد النهر أنه تم بدء تخفيض المنصرف خلف للسد العالي استعدادا لموسم السيول مع استمرار المتابعة الديناميكية.

وقال عبدالعاطي إن السد العالي والمنشآت التابعة له جاهزة للتعامل مع الفيضان لتحقيق الاستفاده المُثلى من المياه الواردة مع استمرار تنفيذ إزالة التعديات على المجاري المائية وخصوصاً مجرى نهر النيل وفرعي دمياط ورشيد والتي تحد من قدرة الشبكة على استيعاب المياه الزائدة وقت الطوارئ أو أثناء فترة السيول.

وأضاف أن لجنة تنظيم إيراد النهر استعرضت موقف فيضان النيل، والإجراءات التي يتخذها كلاً من قطاع شؤون مياه النيل، ومركز التنبؤ بقطاع التخطيط بالوزارة، من رصد وتحليل وتقييم لحالة الفيضان، وكميات المياه المتوقع وصولها حتى نهاية العام المائي الحالي 2021-2022 وان بدء انحسار معدلات الأمطار على منابع النيل سيكون بنهاية شهر سبتمبر الحالي.

ووفقا لتقرير رسمي أصدرته وزارة الري فإن المؤشرات الأولية للفيضان تُشير إلى استمرار احتمالية أن يكون في حدود أعلى من المتوسط وأن الوارد خلال أغسطس وسبتمبر حتى الأن أعلى من نظيره في العام الماضي ولكن مازال من المبكر الحُكم بشكل نهائي على نوع وحجم الفيضان هذا العام انتظاراً لشهري سبتمبر وأكتوبر.

واضاف التقرير أنه نظرا لارتفاع معدلات سقوط الأمطار بالعاصمة السودانية الخرطوم بشكل غير مسبوق وارتفاع منسوب المياه بالمجري المائي ويتم التنسيق على مدار الساعة بين الري المصري بالسودان ونظيره السوداني في إطار من التعاون المتبادل وتبادل البيانات والمعلومات وإجراء القياسات المشتركة بكافة محطات القياس.

ووجه وزير الري بضرورة العمل على استمرار تنفيذ إزالة التعديات على المجاري المائية وخصوصاً مجرى نهر النيل وفرعي دمياط ورشيد والتي تحد من قدرة الشبكة على استيعاب المياه الزائدة وقت الطوارئ أو أثناء فترة السيول مشددا على أن اللجنة العليا لمتابعة إيراد النهر في حالة انعقاد مستمر لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل الفيضان لهذا العام.

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ويتابع مركز التنبؤ بالفيضان التابع لقطاع التخطيط وباقي أجهزة الوزارة تتابع خرائط الأمطار على منابع نهر النيل من بداية السنة المائية في شهر أغسطس وتقوم كافة أجهزة الوزارة بالمتابعة على مدار الساعة لحالة الفيضان والامطار بمنابع النيل وايضا حجم المياه الواردة ووضع الخطط الموضوعة للتعامل معها.

اجتماع الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية مع القيادات التنفيذية بالوزارة لمتابعة موقف الفيضان في إثيوبيا والسودان

اجتماع الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية مع القيادات التنفيذية بالوزارة لمتابعة موقف الفيضان في إثيوبيا والسودان

اجتماع الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية مع القيادات التنفيذية بالوزارة لمتابعة موقف الفيضان في إثيوبيا والسودان