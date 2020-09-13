شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة حالتي تعد في حملة بمركز قويسنا في المنوفية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال خالد النمر رئيس مركز ومدينة قويسنا إنه تم تنفيذ الإزالة الفورية لمخالفة على أرض زراعية بقريه أجهور الرمل بمركز قويسنا في المنوفية، كما تم إزالة سلم مخالف بأحد المنازل.
وأضاف النمر أن حملات الإزالة مستمرة بشكل يومي لإزالة أي تعدي واتخاذ الاجراء القانوني ضد القائمين به.
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