- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم خبر عن رفع كفاءة الإضاءة بمحيط قلعة قايتباي وإزالة سرقات التيار والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قامت إدارة الكهرباء بحى الجمرك تحت اشراف محمود شحاته بريك وعلي مدار يومين بمشاركة مقاول جهاز تعمير الساحل الشمالي بالعمل على رفع كفاءة الأضاءة بمنطقة القلعة حيث تم تركيب عامود ديكورى بدلاً من المكسور وصيانة الكابلات المغذية للكشافات الابليت وإزالة خطر وإنارة 12كشاف ابليت.
وتمت إزالة سرقات التيار من غرف التفتيش وعزل تأمين الكابلات والكشف على عامود الهاي ماست وتحديد المهمات اللازمة لإنارة الكشاف المطفأ به وجاري التنسيق للhستكمال.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
Advertisements
100,856
-
تعافي
83,261
-
وفيات
5,627
كانت هذه تفاصيل خبر رفع كفاءة الإضاءة بمحيط قلعة قايتباي وإزالة سرقات التيار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.