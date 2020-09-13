شكرا لقرائتكم خبر عن رفع كفاءة الإضاءة بمحيط قلعة قايتباي وإزالة سرقات التيار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت إدارة الكهرباء بحى الجمرك تحت اشراف محمود شحاته بريك وعلي مدار يومين بمشاركة مقاول جهاز تعمير الساحل الشمالي بالعمل على رفع كفاءة الأضاءة بمنطقة القلعة حيث تم تركيب عامود ديكورى بدلاً من المكسور وصيانة الكابلات المغذية للكشافات الابليت وإزالة خطر وإنارة 12كشاف ابليت.

وتمت إزالة سرقات التيار من غرف التفتيش وعزل تأمين الكابلات والكشف على عامود الهاي ماست وتحديد المهمات اللازمة لإنارة الكشاف المطفأ به وجاري التنسيق للhستكمال.

رفع كفاءة الإضاءة بمحيط قلعة قايتباي وإزالة سرقات التيار

رفع كفاءة الإضاءة بمحيط قلعة قايتباي وإزالة سرقات التيار

رفع كفاءة الإضاءة بمحيط قلعة قايتباي وإزالة سرقات التيار