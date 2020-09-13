شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل زراعة المنوفية: المرور على 8860 فدان خضر وفاكهة لحل مشاكل المزراعين والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
صرح المهندس أشرف الجمل مدير مديرية الزراعة بالمنوفية انه تم المتابعة والمرور على مساحة ( 8500 ) فدان حدائق فاكهة وكذلك مساحة ( 360 ) فدان محاصيل خضر، ويأتي ذلك في إطار حل المشاكل التي تعترض المزارعين وإعطائهم التوصيات الفنية المطلوبة للنهوض بكل محصول.
وأضاف أنه تم الموافقة على استخراج عدد ( 12 ) ترخيص استهلاك الشخص لحدائق الفاكهة. و(6) ترخيص لمشتل خضر و(14) ترخيص صوب إنتاج خضر. و(5) شكاوى وإزالة أسبابهما وذلك بجميع نواحي المحافظة.
كما تم عقد عدد ( 30 ) من اللقاءات الحقلية لمحاصيل الخضر والفاكهة حضرها عدد ( 218 ) من المهتمين بالمحاصيل.
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