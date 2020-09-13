شكرا لقرائتكم خبر عن «الرعاية الصحية»: استثناء كبار السن وأصحاب الهمم من الحجز المسبق بالتأمين الشامل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، استثناء كبار السن فوق الستين عام وأصحاب الهمم من الحجز المسبق للحصول على خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل، مع توجيهم بوجود مكتب لخدمتهم بالوحدات الصحية بالمحافظات، وتأكيد حصولهم على الخدمة الطبية في نفس اليوم، مع جعل مكالمات الكول سنتر للحجز والاستفسار عن خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل مجانية بشكل كامل.

ووجه السبكي، بزيادة عدد أسرة الرعاية المركزة بمحافظة بورسعيد، مشيرا إلى إنه سيتم افتتاح أكبر وحدة رعاية مركزة بمحافظة بورسعيد الشهر المقبل.

وأكد الدكتور هاني راشد نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ورئيس لجنة الموارد البشرية بالهيئة، على إنه يتم عملية تقييم العاملين بالمنظومة وفقًا لثلاث مراحل: المرحلة الأولى: التقييم من خلال مديري الوحدات والمستشفيات، والمرحلة الثانية، مراجعة الالتزام بمعايير التقييم بفرع بورسعيد، والمرحلة الثالثة، مراجعة لجنة برئاسة المدير التنفيذي برئاسة الهيئة للتأكد من عدالة وشفافية التقييم.