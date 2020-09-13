شكرا لقرائتكم خبر عن المشرف العام على التأمين الصحي الشامل: «المواطن هو المقياس مستوى الخدمات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل بالمحافظات بعدد من أعضاء مجلس النواب والقيادات الشعبية بمحافظة بورسعيد، للاستماع لمقترحاتهم وطلباتهم حول الخدمات الطبية المقدمة في منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك في إطار سياسة الهيئة التواصل المستمر والفعال مع الشارع المصري للوقوف المباشر على رأيه في خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل، واستطلاع مقترحاته حول تطوير المنظومة.

وقال «السبكي»، أن المواطن هو المقياس الحقيقي لمستوى خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل، وأن الهيئة تستجيب لمطالب نواب الشعب لضمان التواصل الفعال والمستمر مع الشارع المصري الذي يمثلوه.

وأكد السبكي ترحيبه بكل المقترحات من القيادات الشعبية والتنفيذية، لضمان مستوى متميز للخدمات الطبية المقدمة للمواطن المصري من منظومة التأمين الصحي الشامل، مشيرًا أن الهيئة تعمل وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الإطار الذي تؤكد فيه التواصل المباشر مع المواطن المصري لضمان رضاءه عن مستوى الخدمات الطبية المقدمة.

شارك في اللقاء نائبا محافظة بورسعيد «محمود حسين، ورانيا السادات»، ونائب رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور هاني راشد، والدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي للهيئة، والدكتور مؤمن العشماوي المشرف العام على شؤون مكتب رئيس الهيئة ومدير عام الإدارة العامة للإتصال والتعاون الدولي.