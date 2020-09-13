شكرا لقرائتكم خبر عن مقلب أحمد حسن وزينب في طفلتهما الرضيعة يثير الغضب وبلاغ ضدهما (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حالة واسعة من الهجوم تعرض لها اليوتيوبر أحمد حسن وزينب، بعد قيامهم بمقلب يُظهر تبديل ملامحها، مع ابنتها الصغيرة إيلين.

«المقلب» تضمن تلوين زينب وجهها باللون الأسود، والاقتراب من ابنتها النائمة، التي استيقظت على ملامح مختلفة لوالدتها، ما تسبب في دخولها بنوبة بكاء شديدة، وسط ضحك الأم.



بمجرد نشر الزوجين مقطع الفيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي، تم توجيه آلاف الانتقادات لتصرفاتهم، وسط اتهامات باستغلال الطفلة بغرض الشهرة وجني مشاهدات.

وأعلن أحد المواطنين، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تقديمه بلاغاً ضد أحمد وزينب في المجلس القومي للأمومة والطفولة، موضحاً: «بلاغ لجمعية حقوق الطفل وبلاغ لأي حد مسؤول، انقذوا هذه الطفلة البريئة من الأسرة المريضة نفسياً دي، مش ممكن جنون المال والتفاعل والشهرة يخلي أم وأب يمرمطوا البنت بالشكل ده ودي مش اول مره، وقبل كدة جميعه حقوق الطفل دفعتهم غرامه ٢٠٠ الف جنيه، انقذوا الطفله وكفايه مرضي نفسيين ...».

يُذكر أن أحمد حسن وزينب طرحا الفيديو المقصود عبر قناتهما منذ أسبوع، وهو ليس الأول الذي تظهر فيه طفلتهما إيلين ويتم استخدامها، بل تعرضا سابقاً للانتقاد الشديد لهذا السبب.

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