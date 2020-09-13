السكة الحديد تشدد على عامليها ارتداء الكمامات وغرامات للمخالفين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت هيئة السكة الحديد عامليها الالتزام بارتداء الكمامات، تطبيقا لقرار رئيس مجلس الوزراء ضمن الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا، مؤكدة أنه سيتم تحرير محاضر ضد الركاب المخالفين بمكاتب الشرطة الموجودة بالمحطات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين للقرار وتحصيل الغرامة المقررة، مع التنبيه على الركاب بارتداء كمامات أثناء دخول المحطات أو استقلال القطارات. وشددت السكة الحديد على استمرارها فى توزيع الكمامات على كافة العاملين لديها، وكذلك توفير كمامات بشبابيك التذاكر بالمحطات للبيع للجمهور، ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، مع استمرار التنبيه على الركاب بالمحطات بضرورة ارتداء كمامات خلال الدخول للمحطات أو استقلال القطارات. Advertisements وواصلت هيئة السكة الحديد أعمال التطهير والتعقيم للمحطات والقطارات بخطوطها الثلاثة ضد كورونا، مع بث رسائل توعية عبر الاذاعة الداخلية بالمحطات عن فيروس كورونا وأعراضه وطرق الوقاية منه، والتأكيد على العاملين ارتداء الكمامات باستمرار.

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