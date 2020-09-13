شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تعلن تنظيم عودة 120 قاضيا ومستشارا من مصر لبدء العام القضائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مصادر كويتية مطلعة، عن وجود تنسيق بين وزارة العدل الكويتية، والإدارة العامة للطيران المدني الكويتية؛ لتسهيل عودة 120 قاضياً ومستشاراً وعضو نيابة من مصر إلى الكويت، لاستكمال أعمالهم في النيابة والمحاكم، وقالت المصادر – في تصريح لصحيفة "الجريدة" الكويتية اليوم الأحد، إن عودة هؤلاء المستشارين كانت وشيكة، لولا قرار السلطات المعنية بحظر رحلات الطيران المباشر من 32 دولة بينها مصر، والذي صدر في أول أغسطس الماضي، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19). وشددت المصادر على أنه لا يمكن بدء الموسم القضائى فى الكويت مطلع أكتوبر المقبل، دون عودة باقي القضاة والمستشارين؛ وذلك لضمان عمل جميع الدوائر القضائية.

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