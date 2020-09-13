شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة حلوان يعلن تشغيل المدن الجامعية للطلاب بالعام الجامعى 2020/2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال الدكتور ماجد فهمى نجم ، رئيس جامعة حلوان، إنه سيتم إعادة تشغيل المدن الجامعية مع العام الجامعى 2020/2021 ، وبحد أقصى طالبين فى الغرفة ،موضحا أن جامعة حلوان لديها متسع من الغرف تسمح للتسكين فى غرف ثنائية بحد أقصى ، مضيفا فى تصريح خاص لـ " الخليج 365" أنه سيتم تشغيل اقتصادى للمدن الجامعية لمن يرغب من المصريين والوافدين ، وعلى سبيل المثال الإقامة بغرفة منفردة مع تحمل التكلفة الفعلية للإقامة ، وذلك يعوض الدعم الكبير بالمدن الجامعية.

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وأكد الدكتور ماجد نجم ، أنه تم تشغيل المدن الجامعية بجامعة حلوان خلال امتحانات نهاية العام لطلاب الفرق النهائية ، مع مراعاة إجراءات الوقاية من فيروس كورونا فى مطاعم المدن الجامعية ، مشيرا إلى أنه يتم دراسة ما اذا كان تقديم الوجبات للطلاب مطهية أم وجبات جافة .