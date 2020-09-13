شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تطلق برامج توعوية لتحديث منظومة للرى بدلا من الغمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل وزارة الزراعة تكثيف برامجها الارشادية والتوعوية لتطبيق مشروع تحديث وتطوير الري الحقلي بالأراضي الجديدة بدلا من الرى بالغمر، وأهمية هذا المشروع والفوائد التي تعود على المزارع، وعلى رأسها زيادة الدخل والعائد، وتقليل تكاليف الإنتاج وترشيد المياه ، وبحسب ما ذكر الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الارشاد الزراعي، إن التحول الي نظم الري الحديث يمثل فأئده كبيرة للمزارع من توفير العمالة وترشيد استهلاك الأسمدة، موضحا أن قطاع الزراعة في حاجه ماسة الي تنفيذ هذه النوعية من التقنيات الزراعية الحديثة والمتطورة لضمان استدامه الموارد المائية المتاحة للأجيال القادمة خاصه في ظل الزيادة المطردة لأعداد السكان، والحفاظ علي نسب الاكتفاء الذاتي وتحقيق الأمن الغذائي للمواطن المصرى.

وأضاف عزوز ، إن وزارة الزراعة تقدم الدعم الفني للمزارعين من خلال قيام فريق العمل بكل محافظة بالرفع المساحي وتصميم شبكات الري والاشراف علي تنفيذها للحقول التي سيتم تحديث نظام الري بها بهدف تطبيق النظم الحديثة للري الحقلي و آليات التنفيذ و الاشراف الدائم من جميع قطاعات الوزارة لاستكمال تنفيذ المشروع في اقرب وقت ممكن في الاراضي الجديدة، كما يتم استعرض فوائد شبكات التنقيط و الرش بالنسبة للنبات والتربة و آليات استدامة هذا النظام في الزيارات الدورية بالحقول والغيطان.

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وتابع "عزوز " أن قطاع الارشاد الزراعي، بالتنسيق مع فريق عمل المشروع، قام بتدشين عدد من الندوات وورش العمل بالمحافظات المختلفة، في مديريات الزراعية والادارات والجمعيات الزراعية، لتوعية المزارعين بأهمية التحول الى نظم الري الحديثة، والتي تنعكس بدورها على زيادة دخل المزارع ورفع مستوى معيشته، نظرا لخفض تكاليف الانتاج، وتقليل العمالة، وترشيد استخدام المياه، فضلا عن تحقيق اقصى استفادة ممكنة من وحدتي الارض والمياه، وبالتالي زيادة انتاجية المزارع، والحصول على اعلى عائد للفدان ، وتنفيذ يوم حقلي لعرض مقارنة بين الاراضي المروية بالغمر و الاراضي المروية بالنظم الحديثة و مقارنة استهلاك الطاقة و العمالة و الأسمدة وتكاليف المكافحة بين الطريقتين، فضلا عن استدامة الموارد المائية.

وقال الدكتور السعيد حماد رئيس جهاز تحسين الأراضي ، في تصريحات لـ "الخليج 365 "، إن استراتيجية الدولة لتحويل الري بالغمر الي الري الحديث، فضلا عن الدعم المقدم للمزارع بشتى الطرق في صورة دعم فني و دعم تدريبي من خلال تقديم التصميمات و الاشراف علي التنفيذ مجانا للمزارع ، وهناك برامج توعوية حول اضرار الري بالغمر و عوائد الري الحديث من ترشيد استخدام الاسمدة و العمالة و الحفاظ علي التربة و توفير مياه الري .

وأضاف من مميزات استخدام اساليب الرى الحديثة انتظام توزيع المياه حيث يتم توصيل المياه لكل نبات عبر شبكة من الأنابيب، فضلا عن التحكم في مستوى ثابت للرطوبة في منطقة الجذور حيث يتم الري على فترات متقاربة، كذلك ترشيد الطاقة المستخدمة فى عمليات الرى، و والمساهمة في رفع كفاءة لتوزيع الاسمدة، وتوفير العمالة، لافتا الى أن الري بالتنقيط يحد من انتشار ونمو الحشائش، وتوفير كميات مياه الري، فضلا عن إمكانية ري الأراضي الثقيلة و الأراضي الخفيفة بكفاءة عالية، مما يساهم في زيادة الانتاجية الفدانية ودخل المزارع.