شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يوافق على تعديل حدود محمية جبل علبة في البحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف مسؤولو محميات البحر الاحمر الاحمر أن الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وافق على اجراء تعديل على حدود محمية جبل علبة جنوب البحر الاحمر بالقرار رقة ١٦١٨ لتعديل حدود المحمية وتخفيض مساحتها وذلك بعد انتهاء اللجنة البيئية المشكلة من الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، من اعمال مراجعة النظم البيئية والانشطة التعدينية بمحمية «جبل علبة» بالبحر الاحمر تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم ١٤٨٥ لدراسة واعادة تقييم وترسيم الحدود لبعض المحميات الطبيعية.

وقامت اللجنة بتقييم حالة النظم البيئية ومراجعة ووصف وحدود المحمية وما يتم بها من انشطة ومطابقتها للقانون رقم ١٠٢ لسنة ١٩٨٣ ومراجعة التداخلات مع الجهات الاخري داخل المحمية ودراسة أوضاعها ومساحتها في نطاقها الجغرافى والمساحات ذات الحساسية البيئية المفترض حمايتها.

وأكدت مصادر بيئية أن المساحات التي خرجت من حدود المحميات الطبيعية جبل علبة بلا حساسية بيئية، وأن الدولة ستستغلها في مشروعات تنموية لو وُجدت دراسات تثبت جدوى تلك المشروعات اقتصادياً على أراضيها وذلك بعد التنسيق مع المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، والجهات المعنية بهذا الأمر بشرط ألا يؤثر ذلك على الموارد الطبيعية للمحمية، أو يؤدى إلى تدهورها.

كانت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أصدرت القرار رقم ١٨٩ بتكليف لجنة من اساتذة الجامعات في التخصصات المختلفة التي تتناسب مع طبيعة الموارد في المحميات الطبيعية وبمشاركة رئيس قطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة رئيس الجهاز لشؤون المحميات الطبيعية ومدير عام محميات البحر الاحمر والدكتور البيلي حطب مقرر عمل اللجنة العليا بالقيام.

يذكر أن محمية جبل علبة من المحميات الطبيعية جنوب البحر الاحمر التي تتضمن مناطق برية وبحرية وومناطق غوص وثديات بحرية وانشطة سياحية متعددة وتقع بداخلهما انشطة عدد من المناجم والمحاجر ومناطق امتياز التنقيب والبحث عن خام الذهب.

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