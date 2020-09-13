شكرا لقرائتكم خبر عن حملة للحد من انتشار فيروس «سي» بصالونات الحلاقة والتجميل في شبرا الخيمة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت الأجهزة التنفيذية بحي شرق شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، بحملة توعية لصالونات الحلاقة والكوافيرات للحد من انتشار فيروس سي.

وكلف الدكتور بكر عبدالمنعم رئيس الحي إدارة الازمات لعمل عدة حملات توعية، بالمرور على صالونات الحلاقة والكوافيرات والنوادى الرياضية، وذلك للتوعية الصحية للمواطنين بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية التى أقرتها الحكومة خوفاً من نقل إنتشار الفيروس.

وقام مسؤولي الحملة بالمرور على صالونات الحلاقة والأنشطة الأخرى المستهدفة لتوعيتهم بالإجراءات الواجب اتباعها للحد من عدوى الفيروسات وخاصة فيروس سي، كما قاموا بتوزيع وتعليق العديد من البوسترات والارشادات بالتعليمات والاحتياطات الواجب اتباعها حفاظا على صحة أصحاب هذه الأنشطة والمترددين عليها طلبا للخدمة.

تأتي الحملة استكمالا لمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المواطنين وتوعيتهم للحد من انتشار فيروس كورنا، وفى إطار توجيهات المحافظ اللواء عبد الحميد الهجان، بشأن توعية المواطنين باتباع التعليمات الواجب اتباعها للحد من انتقال العدوى بالفيروسات.

حملة لتوعية صالونات الحلاقة والكوافيرات والأندية للحد من انتشار فيروس سي بشبرا الخيمة

حملة لتوعية صالونات الحلاقة والكوافيرات والأندية للحد من انتشار فيروس سي بشبرا الخيمة

حملة لتوعية صالونات الحلاقة والكوافيرات والأندية للحد من انتشار فيروس سي بشبرا الخيمة

حملة لتوعية صالونات الحلاقة والكوافيرات والأندية للحد من انتشار فيروس سي بشبرا الخيمة

حملة لتوعية صالونات الحلاقة والكوافيرات والأندية للحد من انتشار فيروس سي بشبرا الخيمة

حملة لتوعية صالونات الحلاقة والكوافيرات والأندية للحد من انتشار فيروس سي بشبرا الخيمة