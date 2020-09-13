شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يفتتح عددًا من المساجد ضمن احتفالات العيد القومي للبحيرة الجمعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت مصادر مطلعة أن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، سيؤدى صلاة الجمعة في محافظة البحيرة، وأنه من المقرر أن يفتتح عددًا من المساجد الجديدة التي تصل إلى 15 مسجدًا في إطار احتفالات المحافظة العيد القومى الذي يوافق 19 سبتمبر من كل عام.

وأضافت المصادر أن تلك المساجد يوجد منها عدد من المساجد تم تنفيذها من خلال الموارد الذاتية للوزارة وهى: مسجد محلتصا في شبراخيت ومسجدى عمر بن الخطاب- سليم طوبيان في دمنهور ومسجد الفتح في رقاما بمركز ايتاى البارود ومسجد التقوي في وادى النطرون ومسجد القاضى في قرية نديبة بدمنهور مسجد الهداية في محطة التحرير بمركز بدر.

وأضافت المصادر أنه تم عمل إحلال كلى وجزئى لعدد من المساجد الأخرى وهى مسجد الوقف الغربى في الرحمانية ومسجد ايزبيلا في شبراخيت ومسجد عمر بن الخطاب- سليمان شلبي ومسجد بولين الكبير في كفر الدوار ومسجد قرية النحاس كفر الدوار ومسجد الخمسين ومسجد الوسطاني بقرية البريجات في كوم حمادة، ومسجد نور الإسلام وكوم شريك بكوم حمادة ومسجد محفوظ العكريشة بكفر الدوار.

ويوافق العيد القومى لمحافظة البحيرة ذكرى معاهدة رحيل الانجليز عن مصر بعد هزيمة حملة فريزر في مصر على يد أهالى رشيد بقيادة على بك السلانكلى عام 1807.