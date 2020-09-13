شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار تسجيل الطلاب بمرحلة تقليل الاغتراب بتنسيق الجامعات لليوم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل موقع التنسيق الإلكترونى ومعامل الجامعات استقبال طلاب الثانوية للتسجيل بموقع التنسيق فى مرحلة تقليل الاغتراب، وذلك لطلاب المرحلة الأولى والثانية بالثانوية العامة، ووفقا للقواعد المطبقة بقرار المجلس الأعلى للجامعات بأن تكون فى نسبة الـ 10 %.

وتتم التحويلات عبر الموقع الإلكترونى للتنسيق، ووفقًا للشروط والقواعد المنظمة فى هذا الشأن، وهي:

أولاً.. التحويل بين الكليات:-

● التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.

● التحويل غير المناظر يكون باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.

● الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

● التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني.

● لا توجد تحويلات ورقية.

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● التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

● استيفاء شروط التحويل لبعض الكليات مثل (اختبارات القدرات) التي أجريت قبل انطلاق تنسيق المرحلة الأولى.

● المفاضلة بين الطلاب يكون على أساس مجموع الثانوية العامة.

■ ثانيًا.. التحويل بين المعاهد:-

● يسمح للطالب الذي تم ترشيحه لأحد المعاهد العالية أو المتوسطة أن يقوم بتحويل لأخر في ذات التخصص أو تخصص آخر، بشرط استيفاء الحد الأدنى للقبول بالمعهد المراد التحويل إليه، وذلك في ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وأسبقية المجموع.

● لا توجد تحويلات ورقية.

● التحويل يكون لمرة واحدة فقط.