حوادث الأسبوع| لغز مقتل خليجية الجيزة وحقيقة إطلاق النيران على الشرطة لوقف هدم المنازل

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - محمود علي:
شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الأسبوع الماضي، كما شهدت أروقة المحاكم نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.
ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:
"شجاعة أخ".. كيف أنقذ شاب شقيقته التي حملت سفاحًا من أبيها في الجيزة؟
بعد خضوعه لتحليل كشف المخدرات.. مصدر يكشف نتيجة صالح جمعة
"خطف حفيده وربطه بسلسلة حديد".. تفاصيل اختطاف طفل وطلب فدية مالية بالمنوفية
كشف ملابسات فيديو تنمر واعتداء عاطل على فني كمبيوتر ببولاق
الشرطة تكشف حيلة "لص العدادات" في بولاق الدكرور
بعد القبض على والد طفلة "السيارة النقل": "كنت بعلمها السواقة"
النائب العام يحيل واقعة فقد كأس الأمم الأفريقية للأموال العامة العليا
بهاء يطلب تطليق زوجته:"بتخبي موبايلها في الحلة"
في بلاغ رسمي.. محامي "سيدة المحكمة" يتهم الضابط بهتك عرضها
بسبب "أحجار الكولة".. مصرع أب ونجله في "صحراء قنا"
بسبب خلافات عائلية.. إصابة 5 أشخاص خلال مشاجرة في أسيوط
مصرع 2 غرقًا وإنقاذ 3 آخرين بكفر الشيخ
"المجند دا ابني".. "الحاجة صفية" تكشف تفاصيل ما حدث داخل القطار
صالح جمعة يغادر قسم قصر النيل بعد إخلاء سبيله
الحارس الخائن والمال كلمة السر.. حل لغز مقتل خليجية داخل شقتها بالطالبية
مصدر أمني: فيديو إطلاق النيران على الشرطة لوقف هدم المنازل منذ 3 سنوات
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