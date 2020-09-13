شكرا لقرائتكم خبر عن موعد تقديم الكليات 2020.. والأوراق العشرة المطلوبة للتسجيل بالجامعات (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يمكن لطلاب المرحلة الثانية وكذلك طلاب المرحلة الأولى من تنسيق الثانوية العامة 2020، وكذلك الطلاب الذين نجحوا في اختبارات القدرات للقبول بالكليات التي تتطلب اختبار قدرات، والذين لم يتقدموا لكلياتهم بعد ظهور نتيجة التنسيق الخاصة بهم، التوجه فورًا بالأوراق المطلوبة إلى الكليات التي تم ترشيحهم للدراسة بها، وتسجيل أنفسهم بها، واستخراج كارنيه الالتحاق بالفرقة الأولى.

ويحتاج الطالب إلى عدد من المستندات للتقديم إلى الكليات تصل إلى نحو عشر من تلك المستندات والأوراق الخاصة بالطالب لتسجيله في الكلية:

بطاقة ترشيح الطالب للكلية، والتى يتم طباعتها من موقع التنسيق الإلكترونى. صورة أصل شهادة الثانوية العامة وصورة منها. صورة لبطاقة الرقم القومي الخاصة بالطالب. صورة لبطاقة الرقم القومي الخاصة بولي أمر الطالب. عدد 2 شهادة ميلاد حديثة مميكنة. عدد١٠ صور شخصية مقاس ٤×٦. استمارة ٢ جند للطلاب من الذكور. استمارة ٦ جند للطلاب الذكور مواليد بعد عام ٢٠٠١. صورة من رقم جلوس الطالب. ملف بلاستيكى يضع الطالب فيه جميع الأوراق بعاليه.

قبة جامعة القاهرة - صورة أرشيفية