شكرا لقرائتكم خبر عن مائل للحرارة والرطوبة مرتفعة.. «الأرصاد» تعلن توقعات طقس الـ3 أيام المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن طقس الـ٣ أيام المقبلة، التي يسودها طقس متشابه مائل للحرارة شمالاً شديد الحرارة جنوباً.

ويتوقع خبراء الأرصاد خلال الثلاثة أيام المقبلة طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحرى حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء نهاراً.

كما يتوقع الخبراء ارتفاع نسب الرطوبة الذي يعمل على زيادة الإحساس بالحرارة على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط على مناطق متفرقة من جنوب سيناء تؤدي إلى اضطراب الملاحة هناك.

وتشهد البلاد شبورة مائية صباحا على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري.

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى اليوم الأحد فتكون القاهرة «35– 24»، الإسكندرية «32 – 25»، قنا «40 -26»، الأقصر «40– 24»، أسوان «42 – 25».

وعن نسب الرطوبة العظمى والصغرى اليوم الاحد ( % ) فتكون على القاهرة والوجه البحرى ( 80 – 30 )، السواحل الشمالية ( 88 – 50 )، شمال الصعيد ( 45 – 17 )، وجنوب الصعيد ( 20 – 13 ).

أما غداً الاثنين فتكون درجات الحرارة العظمى والصغرى: القاهرة الكبرى «34 – 23»، الوجه البحرى «34 – 23»، السواحل الشمالية الغربية «29 – 24»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «30– 24»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «38- 28»، شمال الصعيد «36 – 24»، جنوب الصعيد «42 – 28» درجة مئوية.

ونسب الرطوبة العظمى والصغرى ( % ): القاهرة الكبرى «84 – 25»، الوجه البحرى «85 – 28»، السواحل الشمالية الغربية «85 – 45»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «83– 45»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «65- 30»، شمال الصعيد «55 – 22»، جنوب الصعيد «30 – 14».

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أما بعد غدً الثلاثاء فتكون درجات الحرارة العظمى والصغرى على: القاهرة الكبرى «34 – 23»، الوجه البحرى «34 – 23»، السواحل الشمالية الغربية «29 – 24»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «30 – 24»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «38 – 28»، شمال الصعيد «36 – 24»، جنوب الصعيد «41 – 28» درجة مئوية.

وتكون نسب الرطوبة العظمى والصغرى ( % ): القاهرة الكبرى «84 – 25»، الوجه البحرى «85 – 28»، السواحل الشمالية الغربية «88 – 45»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «90– 45»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «70- 30»، شمال الصعيد «60 – 22»، جنوب الصعيد «30 – 14».