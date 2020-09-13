شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الثانوية العامة ببعثة التعليم بالسودان يؤدون امتحان اللغة الأجنبية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يؤدى طلاب الثانوية العامة بمدارس البعثة التعليمية المصرية بالسودان، اليوم الأحد، امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، مع الالتزام الكامل بتطبيق إجراءات كورونا الاحترازية، بعد أن انطلقت أمس السبت 12 سبتمبر الجارى وتستمر حتى يوم 21/9/2020.

وكان الدكتور رضا حجازى، نائب الوزير لشئون المعلمين والمشرف العام على امتحانات الثانوية العامة المصرية بالبعثة التعليمية بالسودان، أكد أنه نتيجة لانتشار جائحة الكورونا تم تأجيل امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية لطلاب البعثة التعليمية المصرية بالسودان بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم السودانية الاتحادية لحين انتهاء أزمة جائحة الكورونا بالسودان.

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وأضاف أنه بناء على التنسيق بين الوزارتين تم اعتماد الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2020 - 2021 لتبدأ بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية لطلاب البعثة بالسودان مع الأخذ فى الاعتبار كافة الإجراءات الاحترازية التي تم اتباعها فى امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية داخل مصر بتقليل عدد الطلاب وزيادة عدد اللجان الفرعية وتوفير الإجراءات الصحية والتى من بينها توفير كمامات، ومطهرات، وأجهزة كشف حرارة لحماية جميع الطلاب المتقدمين للامتحانات وكذا المعلمين والمعاونين والعمال.

وأفاد رئيس البعثة بالسودان بأنه بناءًا على توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور المشرف العام على الامتحانات تم تجهيز المدارس المخصصة للجان الثانوية العامة والدبلومات الفنية بجميع الولايات بكافة الوسائل الصحية وسوف يتم تعقيم اللجان قبل وبعد نهاية كل جلسة امتحانية وتسليم الطلاب الكمامات والمطهرات يوميَا قبل بدء الامتحان بوقت كافة والكشف على الطلاب بجهاز الحرارة وفى حالة ظهور أى أعراض سوف تستخدم كافة الإجراءات الاحترازية لصالح الطلاب وأن موعد بدء الدراسة سيكون بعد نهاية امتحانات الثانوية العامة مباشرة طبقًا للخريطة الزمنية المعتمدة وأن جميع أعضاء البعثة سوف يتواجدون بالمدارس قبل الامتحانات بوقت كاف لتجهيز المدارس للامتحانات وعمل محاضرات للمراجعة للطلاب قبل الامتحان والاستعداد للعام الدراسى الجديد.



