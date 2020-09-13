شكرا لقرائتكم خبر عن والدة مجند القطار تبكي على الهواء.. وتروي تفاصيل أول مكالمة مع ابنها (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دخلت والدة الجندي عبدالله محمد عنتر، بطل واقعة قطار «489» المنصورة- القاهرة، في نوبة بكاء على هواء برنامج «التاسعة» على القناة الأولى المصرية.

وتأثرت والدة الجندي بسؤال الإعلامي وائل الإبراشي الذي طالبها بوصف شعورها بعد أول اتصال هاتفي مع ابنها بعد الواقعة، ولم تتمالك نفسها من البكاء.

ولفتت والدة الجندي إلى أنها توقعت مكروهًا قد أصاب ابنها جراء الواقعة، فيما وجهت رسالة إليه قائلة: «أنا راضية عليك يا محمد».

كان نشطاء على موقع «فيسبوك» تداولوا مقطع فيديو لرئيس قطار ومحصل أثناء مشاجرتهما مع جندي لعدم دفعه تذكرة ومحاولتهما إنزاله من القطار.

واتهم ناشرو الفيديو رئيس القطار والمحصل بالتنمر من المجند وإهانة بدلته العسكرية، بقولهما له: «حوش النجوم اللى بتقع منك»، و«متخليش الأفيونة تطلع عليك».

وظهر بالفيديو تعاطف كبير من الركاب مع الجندي ومحاولتهم إثناء رئيس القطار والمحصل عن إنزاله من القطار وقيام إحدى السيدات بدفع المبلغ نيابة عنه.

وقالت السيدة التي دفعت ثمن التذكرة للجندي، والتي اشتهرت بـ«سيدة القطار»: «اقعد يا ابنى أنا عندى 3 صبيان زيك»، لكنه رفض وجمع المبلغ لرده إليها.

من جهتها، أكدت القيادة العامة للقوات المسلحة، احترامها لكل مؤسسات الدولة، موضحة أن جميع أفرادها يتحلون بالانضباط الذي هو من التقاليد الأصيلة للمؤسسة العسكرية، وأن جنودها هم عصب القوات المسلحة على مر العصور وهم حماة الوطن الذي نعيش فيه، نذروا أنفسهم فداء لوطنهم وشعب مصر العظيم.

وأعلنت القوات المسلحة، في بيان، الخميس، أنها تقدر الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل وزارة النقل ضد الواقعة التي لا تنم إلا عن سلوك فردي خاطئ لأحد العاملين.

وتوجهت القيادة العامة للقوات المسلحة بخالص الشكر والتقدير للسيدة المصرية العظيمة التي شهدت الواقعة في القطار، وتمسكت بدفع ثمن تذكرة الركوب، وتؤكد أن ما فعلته هو تعبير عن أصالة المرأة المصرية التي تحمل في قلبها الكثير من العطاء والإنسانية والأمومة.

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كانت وزارة النقل أصدرت، الخميس، بيانا إعلاميا بشأن الفيديو المتداول لواقعة قطار رقم 948 المتجه من المنصورة/ القاهرة يوم 9/9/202، موضحة أنه تم إيقاف مرتكبي الواقعة عن العمل، وإحالتهم للتحقيق الفوري، وأنه سيتم إعلان نتائج التحقيق فور الانتهاء منه.

وأكدت وزارة النقل اعتذار المهندس كامل الوزير، وزير النقل، وجميع العاملين في الوزارة عن قيام كمسارية القطار بالتجاوز في حق أحد ركاب القطار، كما أكدت احترامها واحترام كل العاملين في السكة الحديد لجمهور الركاب بوجه عام وكل أفراد القوات المسلحة الباسلة والشرطة على وجه الخصوص.

وأشار بيان الوزارة إلى أن التوجيهات المستمرة التي تصدر لكل العاملين بالسكك الحديدية ممن لهم تعامل مع جمهور الركاب، تنص على الاحترام التام للركاب والعمل على خدمتهم وتيسير تنقلهم على خطوط السكك الحديدية المختلفة، مضيفا أن كل المواقف التي تحدث بين أطقم تشغيل السكة الحديد والراكب يجب أن يكون في إطار القانون وفي إطار احترام الراكب، وأنه لاتهاون مع أي مخطئ في حق أي راكب.

وشدد البيان على أن الوزارة ستستمر في خدمة جمهور الركاب خاصة في ظل الطفرة الكبيرة التي تشهدها منظومة السكك الحديدية في كل قطاعاتها والتحسين الكبير في مستوى الخدمة المقدمة.

ولاحقًا، أصدرت الهيئة السكة الحديد قرارات جديدة بالنسبة للمجندين وأمناء الشرطة والمساعدين في استخدام القطارات المميزة والمطورة والروسي الجديدة. ونصت القرارات على عدم تحصيل أي شيء إذا كان يرتدي الزي الرسمي، وفي حالة عدم ارتدائه يبرز إثبات الشخصية.