شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تعلن درجات الحرارة المتوقعة والمحسوسة الأحد.. والقاهرة 38 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد النشرة الجوية ليوم الأحد وتتضمن درجات الحرارة المتوقعة والمحسوسة لكل محافظات مصر.

درجات الحرارة المحسوسة هي التي تعتمد على عوامل كثيرة مثل نسبة الرطوبة ونشاط الرياح وسرعتها، وهل المكان مغلق وسيئ التهوية أو مفتوح وجيد التهوية، وهل في ارض زراعية أو أرض صحراوية، والتي تجعل المواطن كثيراً ما يشعر بدرجة حرارة أعلى من درجات الحرارة المتوقعة والتي تعلنها الهيئة.

على سبيل المثال نسبة الرطوبة حينما تكون مرتفعة درجات الحرارة تكون أعلى، وقد تكون الحرارة 37 درجة والإحساس بها 39 أو 40 .

والجدول التالي يوضح درجات الحرارة على محافظات مصر المتوقعة والمحسوسة اليوم الاحد.

المدينة المتوقعة المحسوسة - عظمي صغرى عظمي صغرى القاهرة 35 24 38 27 الاسكندرية 32 25 35 27 وادي النطرون 33 24 36 26 طنطا 33 24 35 27 شبين الكوم 35 24 36 27 دمنهور 33 25 35 28 بلطيم 31 25 34 29 مطروح 29 23 33 26 السلوم 31 22 34 26 سيوة 36 23 39 25 بورسعيد 32 25 35 29 دمياط 31 26 34 29 الزقازيق 35 25 38 28 المنصورة 35 24 38 27 الإسماعيلية 36 22 39 26 السويس 35 23 39 27 العريش 33 23 36 26 رفح 32 22 35 25 رأس سدر 38 25 39 29 نخل 37 20 39 22 نويبع 34 Advertisements 29 40 34 طابا 34 25 38 28 كاترين 34 20 36 23 الطور 35 26 38 30 شرم الشيخ 35 28 41 33 الغردقة 37 28 42 32 مرسى علم 37 29 42 33 الفيوم 36 24 38 26 بني سويف 36 23 38 26 المنيا 37 22 38 25 أسيوط 38 25 39 26 سوهاج 38 26 39 29 قنا 40 26 42 30 الأقصر 40 24 43 29 أسوان 42 25 44 29 ادفو 41 26 42 28 أبوسمبل 42 25 44 28 الوادي الجديد 42 22 43 29 شلاتين 38 26 42 32 أبورماد 37 27 40 32 حلايب 35 26 37 33 رأس حدربة 36 26 37 33