أخبار مصر

«الأرصاد» تعلن درجات الحرارة المتوقعة والمحسوسة الأحد.. والقاهرة 38

0 نشر
كريمة حسن 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تعلن درجات الحرارة المتوقعة والمحسوسة الأحد.. والقاهرة 38 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد النشرة الجوية ليوم الأحد وتتضمن درجات الحرارة المتوقعة والمحسوسة لكل محافظات مصر.

درجات الحرارة المحسوسة هي التي تعتمد على عوامل كثيرة مثل نسبة الرطوبة ونشاط الرياح وسرعتها، وهل المكان مغلق وسيئ التهوية أو مفتوح وجيد التهوية، وهل في ارض زراعية أو أرض صحراوية، والتي تجعل المواطن كثيراً ما يشعر بدرجة حرارة أعلى من درجات الحرارة المتوقعة والتي تعلنها الهيئة.

على سبيل المثال نسبة الرطوبة حينما تكون مرتفعة درجات الحرارة تكون أعلى، وقد تكون الحرارة 37 درجة والإحساس بها 39 أو 40 .

والجدول التالي يوضح درجات الحرارة على محافظات مصر المتوقعة والمحسوسة اليوم الاحد.

المدينة

المتوقعة

المحسوسة

-

عظمي

صغرى

عظمي

صغرى

القاهرة

35

24

38

27

الاسكندرية

32

25

35

27

وادي النطرون

33

24

36

26

طنطا

33

24

35

27

شبين الكوم

35

24

36

27

دمنهور

33

25

35

28

بلطيم

31

25

34

29

مطروح

29

23

33

26

السلوم

31

22

34

26

سيوة

36

23

39

25

بورسعيد

32

25

35

29

دمياط

31

26

34

29

الزقازيق

35

25

38

28

المنصورة

35

24

38

27

الإسماعيلية

36

22

39

26

السويس

35

23

39

27

العريش

33

23

36

26

رفح

32

22

35

25

رأس سدر

38

25

39

29

نخل

37

20

39

22

نويبع

34

Advertisements

29

40

34

طابا

34

25

38

28

كاترين

34

20

36

23

الطور

35

26

38

30

شرم الشيخ

35

28

41

33

الغردقة

37

28

42

32

مرسى علم

37

29

42

33

الفيوم

36

24

38

26

بني سويف

36

23

38

26

المنيا

37

22

38

25

أسيوط

38

25

39

26

سوهاج

38

26

39

29

قنا

40

26

42

30

الأقصر

40

24

43

29

أسوان

42

25

44

29

ادفو

41

26

42

28

أبوسمبل

42

25

44

28

الوادي الجديد

42

22

43

29

شلاتين

38

26

42

32

أبورماد

37

27

40

32

حلايب

35

26

37

33

رأس حدربة

36

26

37

33

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    100,856

  • تعافي

    83,261

  • وفيات

    5,627

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «الأرصاد» تعلن درجات الحرارة المتوقعة والمحسوسة الأحد.. والقاهرة 38 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا