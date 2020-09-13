تعرف على عدد العقارات المخالفة فى مصر وأنواعها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يزداد الإقبال على الوحدات المحلية ودواوين الأحياء والمدن بكافة المحافظات للتصالح على مخالفات البناء، وفقا لقانون التصالح على بعض مخالفات البناء والذى يستمر العمل به حتى نهاية الشهر الجارى، وفى السطور التالية يعرض ”الخليج 365” حجم مخالفات البناء وأنواعها على مستوى الجمهورية، وفقا لأخر تقرير تم تقديمة من الحكومة لمجلس النواب. عدد المباني المخالفة: 1. وصل عدد المباني المخالفة إلى 2.8 مليون مبنى على مستوى الجمهورية. 2. عدد الأدوار المخالفة 396 ألفًا و87 دورًا. 3. عدد الوحدات المخالفة 1.7 مليون وحدة . 4. يقترب عدد الوحدات المخالفة بكل المحافظات لـ 20 مليون وحدة . 5. يوجد بالقاهرة والجيزة أكثر من 209 ألف مبنى مخالف. أنواع مخالفات البناء: Advertisements 1. مخالفة البناء بدون ترخيص. 2. مخالفة تغيير الاستخدام مثل التغيير من سكنى لتجارى أو لإدارى. 3. مخالفة عدم المطابقة للاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية. 4. مخالفة الرسومات المعمارية والإنشائية للترخيص الصادر. 5. تعلية أدوار مخالفة بعقار مرخص بالمخالفة لرخصة البناء. 6. البروز والتعدى على خطوط التنظيم. 7. مخالفات البناء على أملاك الدولة.

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