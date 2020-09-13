شكرا لقرائتكم خبر عن 9 قطع آثرية جديدة من كنوز الفراعنة تنضم لمتحف الأقصر.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضمت وزارة السياحة والآثار مؤخرا عدد من التوابيت والقطع الآثرية من منطقة آثار تونة الجبل والمتحف المصرى بالتحرير، إلى متحف الأقصر، لتنضم إلى الكنوز المعروضة بالمتحف، وذلك بالتزامن مع استئناف السياحة الثقافية بمصر اعتبارا من أول سبتمبر الجارى. العرض الجديد فى متحف الأقصر يأتى فى إطار خطة قطاع المتاحف لإثراء العرض المتحفى وتجديد وإعادة تطوير سيناريو العرض المتحفى بعدد من المتاحف فى مختلف محافظات مصر. وإليك أهم القطع التى تم إضافتها لمتحف الأقصر: 1 - مجموعة من التوابيت الملونة والتى تم العثور عليها في خبيئة باب القسس. 2 - تابوت من خبيئة كهنة مونتو والتي كانت معروضة بالمتحف المصري بالتحرير. 3 - بالإضافة إلى 1000 تمثال أوشابتي من نتاج حفائر منطقة الغريفة بتونة الجبل، تم عرضها علي هيئة النشر المجنح. Advertisements 4 - القطع تضم أيضا تابوت مستطيل الشكل له غطاء بسقف مقبي وقاعدة منفصلة. 5 - تابوتان من الأسرة 26. 6 - تابوت آخر يرجع إلى العصر اليوناني الروماني له سقف جاملوني. 7 - بالإضافة إلى مجموعة من الأوانى الكانوبية والأغطية الخاصة بها ذات شكل أدمي مصنوعة من الحجر الجيرى. 8 - وأوشابتى للمدعو بتاح مس على شكل مومياء. 9 - قاعدة تمثال يزينها رؤوس مصنوعة من حجر الجرانيت.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 9 قطع آثرية جديدة من كنوز الفراعنة تنضم لمتحف الأقصر.. تعرف عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.