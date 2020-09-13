شكرا لقرائتكم خبر عن كيف استعدت الزراعة لموسم التلقيح الصناعى للماشية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعد معهد بحوث التناسليات الحيوانية بوزارة الزراعة، لموسم التلقيح الاصطناعي خلال شهر سبتمبر الجارى بتنفيذ حزمة إجراءات ، ضمن برامج التحسين الوراثي للسلالات المحلية في محافظات الجمهورية لرفع الكفاءة الانتاجية والمساعدة في سد الفجوة بين الانتاج والاحتياج من البروتين الحيواني في مصر .

وبدء معهد بحوث التناسليات، عدة قوافل بيطرية بالمجان لخدمه صغار المربيين مجانا فى القري الاكثر احتياجا لعلاج المشاكل التناسلية واجراء التلقيح الاصطناعى للحالات القابلة وتنفيذ العمليات الجراحية والتحصينات غير السيادية والمسح الوبائي للأمراض وتدريب شباب الاطباء البيطريين علي التقنيات الحديثة في تشخيص وعلاج الامراض التناسلية والسونار والتلقيح الصناعى.

وتعمل وزارة الزراعة على حماية المربى الصغير الذى يملك معظم رؤوس الماشية فى مصر من خلال الاهتمام بالتحسين الوراثي للقطعان المحلية سواء كانت ماشية لحم أو لبن، وزيادة قدرات مراكز التلقيح الاصطناعي ورفع كفاءتها ، والعمل على تطوير الوحدات البيطرية على مستوى الجمهورية، وعمل برامج نشر ثقافة التلقيح الاصطناعي ، لتحسين المعدلات ورفع كفاءة الإنتاج الحيوانى وزيادة إنتاج اللحوم الحمراء والألبان .

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قال الدكتور هانى حسن ،مدير معهد بحوث التناسليات الحيوانية بوزارة الزراعة ، في تصريحات "الخليج 365 "، إن المعهد يقوم بعمل قوافل بيطري مجانيه لصغار المربين في القري الاكثر احتياجا في محافظات مصر المختلفة وخاصا محافظات الصعيد ، وتضم العلاج الباطنة والجراحة التناسليات السونار و التلقيح الاصطناعى ، مضيفا أنه يتم عمل دورات تدريبيه للأطباء البيطريين العاملين بالوحدات البيطرية في القري المعنية حيث يتم تدريبهم على الجس و التلقيح الاصطناعي في الماشية وعلاج قله الخصوبة ، الأمراض الاكثر شيوعا والجراحة في حيوانات المزرعة والتغذية الإكلينيكية.

وأضاف " حسن "، تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة بالتوسع في استخدام التلقيح الاصطناعي للتحسين الوراثي للسلالات المصرية وتمشيا مع سياسة مركز البحوث الزراعية برئاسة الدكتور محمد سليمان، رئيس المركز ، يجرى التوسيع في قاعدة المستفيدين من نتائج البحوث العلمية ونقل التكنولوچيا الحديثة الي صغار المربيين ، متابعا أن هناك نخبة من خبراء المعهد تشارك معهد بحوث الصحة الحيوانية ومعهد بحوث الامصال واللقاحات بمركز البحوث الزراعية وصندوق التأمين علي الماشية بالتعاون الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومع مديرية الطب البيطري بعمل في اطار مشروع الحملة القومية للقوافل البيطرية التنموية العلاجية والارشادية لدي صغار المربيين الممولة من برنامج التنمية الزراعية ADP .