سعر المتر بلغ 46 ألف جنيه.. بيع 22 محلًّا تجاريًّا بسوق الجملة بمدينة السادات



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، إنه تم بيع 22 محلًّا تجاريًّا بأنشطة مختلفة بسوق الجملة بطريق التحدي بالمدينة، وذلك في الجلسة الأولى للمزاد العلني لسوق الجملة بقيمة بيعية بلغت 76 مليونًا و971 ألف جنيه.

وأضاف منيع، في بيان له اليوم السبت، أن سعر بيع المتر للمحلات بنشاط فاكهة تراوح بين 24 و46 ألف جنيه، بينما تراوح سعر بيع المتر للمحلات التجارية المفتوحة بين 25 و30 ألف جنيه و500 جنيه، وتراوح سعر بيع المتر للمحلات بنشاط ثلاجات فاكهة بين 25 و29 ألف جنيه، وتراوح سعر بيع المتر للمحلات بنشاط كافتيريا بين 40 و42 ألف جنيه، ووصل سعر بيع المتر لمحل بنشاط مطعم إلى 37 ألفًا و550 جنيهًا.

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وأشار رئيس جهاز تنمية مدينة السادات إلى أنه تم طرح المحلات المباعة بأنشطة (فاكهة- تجارية مفتوحة- ثلاجات فاكهة- كافتيريات- مطعم).

وحضر جلسة المزاد ممثلو الجهات المختصة؛ لتحقيق مبدأ الشفافية بين المزايدين، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة؛ لحماية الحاضرين من الإصابة بفيروس كورونا.

وذكر منيع أن سوق الجملة على مساحة 80 فدانًا، وتخدم كتلة سكنية كبيرة، وتعد الأولى من نوعها في محافظة المنوفية، وتقع على طريق التحدي الذي يتوسط محافظتي البحيرة والمنوفية، والمؤدى إلى طريق القاهرة/ الإسكندرية الصحراوي، مشيرًا إلى أن الجلسة الثانية لمزاد سوق الجملة ستعقد يوم 21/9/2020 على عدد 29 محلًّا بأنشطة مختلفة.