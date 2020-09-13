شكرا لقرائتكم خبر عن غياب 28 من الأطقم الطبية في وحدتي طب أسرة بالدقهلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار كشفت حملة مفاجئة لرئاسة مركز ومدينة بلقاس، السبت، على وحدتى طب الأسرة بنطاق المركز عن غياب 28 من الأطقم الطبية بالوحدتين. وكانت حملة برئاسة غادة الحمادى نائب رئيس مركز بلقاس وبتكليف من الدكتور عمرو عبدالعاطى رئيس المركز خرجت لتفقد وحدة طب الأسرة بقرية الدوير بنطاق الوحدة المحلية ببلقاس خامس، ووحدة طب الأسرة بقرية أحمدية أبوالفتوح بنطاق الوحدة المحلية بالزهراء وذلك إستجابة لشكاوى المواطنين بالقريتين من سوء الخدمة الطبية وعدم وجود أطباء أو تمريض. واكتشفت الحملة غياب 8 من الطاقم الطبي بوحدة طب الأسرة بقرية الدوير وغياب 20 من الطاقم الطبي بوحدة طب الأسرة بقرية أحمدية أبوالفتوح. وتحررت مذكرة بالواقعتين وتم إحالتهم لمدير الإدارة الصحية ببلقاس لإتخاذ اللازم قانونا نحو المتغيبين بدون إذن. وتفقدت نائب رئيس المركز مستوي النظافة العامة ومراجعة تاريخ توريد النفايات الطبية بالوحدتين وكلفت بمتابعة التخلص الآمن منها وفق تعليمات وزارة الصحة. Advertisements الوضع في مصر

اصابات 100,856

تعافي 83,261

وفيات 5,627

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