شكرا لقرائتكم خبر عن نائب في الدقهلية يعتزم عدم الترشح لـ«النواب» مرة ثانية: «أفسح المجال لدماء جديدة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن النائب علاء عساسه، عضو مجلس النواب عن دائرة المتزلة والمطرية بالدقهلية، السبت، عدم ترشحه مرة ثانية في انتخابات النواب لإفساح المجال لدماء جديدة.

وقال في بث مباشر على «فيسبوك»: «أعلن ونحن على مشارف فتح باب الترشح لدورة برلمانية جديدة أني لن أخوض الإنتخابات المقبلة، وأفسح المجال لدم جديد وأشخاص أخرين قد يكونوا اكثر عطاءا، واتمنى لهم التوفيق والسداد لصالح أهل دائرتي الكرام والصالح وطننا الغالى، واتمني ان يتقدم الصفوف للترشح أشخاص على قدر المسؤلية لنشرف بتمثيلهم لنا».

وأضاف: «واتمني من السادة الناخبين أن يحسنوا الإختيار لمن يمثلهم تحت قبة البرلمان لرفع مطالبهم والتحدث بإسمهم. أهالي مركزي المنزلة والمطرية الكرام أتقدم بخالص الشكر والتقدير لكل من ساندني وكان داعما لي ووقف بجانبي خلال الفترة الماضية وتحمل معي الكثير من الصعاب والمتاعب ولم يكن حملا على كاهلي بل كان مساندا ومعينا، وأخص بالشكر زوجتي وأولادي الذين تحملوا معي الكثير وكانوا على قدر المسؤلية بكل شرف وإباء وكانوا مقدرين لحجم المسؤلية الملقاة على كاهلي».

وتابع قائلًا: «كما أتقدم بخالص الشكر والعرفان لأخويا الحاج سامي والدكتور محمد الذين تحملوا معي الكثير وكانوا عونا وسندا وأشهد الله وأشهدكم انهم ماقصروا يوما في دعمي ماديا أو معنويا وتحملوا عني مهامي في العمل دون الشعور بالتقصير وأتقدم بالشكر لعائلتي التي لم ترهقني بطلبات تثقل على كاهلي وتحملوا الكثير معنويا، وأخيرا أتقدم بالشكر لأهل دائرتي الذين منحوني الثقة وفوضوني بتمثيلهم تحت قبة البرلمان، وأشهد الله اني ماقصرت يوما في البحث عن طلبات أهل الدائرة الكرام وقد وفقت في بعضها واعتذر بلا خجل عن أمور لم تكن في مقدوري وأشهد الله وأشهدكم اني دائما كنت داعما لإستقرار الدولة المصرية وإعلاء الصالح العام للوطن».